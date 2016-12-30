Л.Суарес став найкращим бомбардиром 2016 року - IFFHS
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Нападник каталонської "Барселони" Луїс Суарес - найрезультативніший гравець національних чемпіонатів за підсумками 2016 року, передає УНН з посиланням на Міжнародну федерацію історії та статистики (IFFHS).
Уругваєць забив найбільше - 40 м'ячів в чемпіонаті Іспанії. Другим став Златан Ібрагімович, який відзначився 38 м'ячами у складі "Парі-Сен-Жермен" в чемпіонаті Франції, а третій був Гонсало Ігуаїн з 36 голами за "Наполі" в італійській Серії А.
Таким чином Л.Суарес вже ставав переможцем даної номінації в 2010 році, коли виступав за "Аякс" і в 2014 в складі "Ліверпуля".
Нагадаємо, що з трьома преміями форвард "синьо-гранатових" обігнав одноклубника Ліонеля Мессі, представника "Реала" Кріштіану Роналду і нападника "Порту" Маріо Жардела, які по два рази визнавалися кращими в цій номінації.
Додамо, що у рейтингу враховуються тільки забиті м'ячі в чемпіонатах європейських країн в минулому сезоні 2015/2016 років.
Як повідомляв УНН, Л.Мессі визнано найкращим плеймейкером 2016 року за версією IFFHS.