Л.Суарес стал лучшим бомбардиром 2016 г. - IFFHS
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес - самый результативный игрок национальных чемпионатов по итогам 2016 года, передает УНН со ссылкой на Международную федерацию истории и статистики (IFFHS).
Уругваец забил больше всех - 40 мячей в чемпионате Испании. Вторым стал Златан Ибрагимович, который отметился 38 мячами в составе "Пари-Сен-Жермен" в чемпионате Франции, а третий был Гонсало Игуаин с 36 голами за "Наполи" в итальянской Серии А.
Таким образом Л.Суарес уже становился победителем данной номинации в 2010 году, когда выступал за "Аякс" и в 2014 г. в составе "Ливерпуля".
Напомним, что с тремя премиями форвард "сине-гранатовых" обогнал одноклубника Лионеля Месси, представителя "Реала" Криштиану Роналду и нападающего "Порту" Марио Жардела, которые по два раза признавались лучшими в этой номинации.
Добавим, что в рейтинге учитываются только забитые мячи в чемпионатах европейских стран в прошлом сезоне 2015/2016 годов.
Как сообщал УНН, Л.Месси признан лучшим плеймейкером 2016 г. по версии IFFHS.