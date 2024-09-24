Китай уперше в історії вивів у море всі свої авіаносці
Київ • УНН
ВМС Китаю вперше в історії вивели в море одночасно всі три авіаносці. "Шаньдун" і "Ляонін" знаходяться біля Тайваню, а "Фуцзянь" проходить випробування в Жовтому морі.
Уперше в історії ВМС Народно-визвольної армії Китаю вивели в море одночасно усі авіаносці. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.
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Зазначається, що усі три китайські авіаносці – колишній радянський "Ляонін", його сестринський корабель місцевого виробництва "Шаньдун" та новітній, найбільший та найкращий авіаносець китайського виробництва "Фуцзянь" – були у морі. "Шаньдун" перебував у Південно-Китайському морі на захід від Тайваню разом з судами супроводження. "Ляонін" перебував у Філіппінському морі на схід від Тайваню", – йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що "Фуцзянь" проводить випробування в Жовтому морі. Коли цей авіаносець приєднається до флоту, Китай (з трьома авіаносцями) стане другою у світі авіаносною державою, після США, де у флоті 11 авіаносців.
Видання зазначає, що поточні події дають змогу оцінити, як КНР може розгорнути свій флот під час, приміром, нападу на Тайвань.
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