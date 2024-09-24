Китай впервые в истории вывел в море все свои авианосцы

Впервые в истории ВМС Народно-освободительной армии Китая вывели в море одновременно все авианосцы. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что все три китайских авианосца - бывший советский «Ляонин», его сестринский корабль местного производства «Шаньдун» и новейший, самый большой и лучший авианосец китайского производства «Фуцзянь» - были в море. «Шаньдун» находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня вместе с судами сопровождения. «Ляонин« находился в Филиппинском море к востоку от Тайваня», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «Фуцзянь» проводит испытания в Желтом море. Когда этот авианосец присоединится к флоту, Китай (с тремя авианосцами) станет второй в мире авианосной державой, после США, где во флоте 11 авианосцев.

Издание отмечает, что текущие события позволяют оценить, как КНР может развернуть свой флот во время, к примеру, нападения на Тайвань.

Тайвань сообщил о проходе авианосной группы ВМС Китая возле острова