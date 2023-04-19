Квентін Тарантіно підтвердив, що "готовий кинути" знімати фільми
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Визнаний критиками режисер Квентін Тарантіно офіційно заявив, що він майже готовий кинути свою кар'єру, пише УНН з посиланням на Hypebeast.
Деталі
Після видатних трьох десятиліть знімання фільмів режисер сказав, що «готовий покинути».
Протягом багатьох років Тарантіно постійно робив натяки на свою "відставку". У березні він також оголосив, що The Movie Critic стане його десятим і останнім фільмом. Коли його запитали, що спонукало його залишити індустрію, Тарантіно просто відповів: «Просто я знімаю фільми 30 років і готовий піти». Він розповів, що «дуже б хотів» написати більше книг.
Доповнення
Тарантіно відомий такими своїми фільмами, як зокрема Pulp Fiction, Reservoir Dogs і Kill Bill.
Режисер ніколи не соромився говорити про свій намір залишити індустрію. 2009 року Тарантіно зізнався, що планував піти на пенсію у віці 60 років. Схоже, він дотримується своїх планів, на тлі того, як він сказав раніше цього року, що продовжить «писати романи та кінолітературу тощо», зазначає видання.