Квентин Тарантино подтвердил, что "готов бросить" снимать фильмы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Признанный критиками режиссер Квентин Тарантино официально заявил, что он почти готов бросить свою карьеру, пишет УНН со ссылкой на Hypebeast.
Детали
После выдающихся трех десятилетий съемок фильмов режиссер сказал, что «готов бросить».
В течение многих лет Тарантино постоянно делал намеки на свою "отставку". В марте он также объявил, что The Movie Critic станет его десятым и последним фильмом. Когда его спросили, что побудило его покинуть индустрию, Тарантино просто ответил: «Просто я снимаю фильмы 30 лет и готов уйти». Он рассказал, что «очень бы хотел» написать больше книг.
Дополнение
Тарантино известен такими своими фильмами, как в частности Pulp Fiction, Reservoir Dogs и Kill Bill.
Режиссер никогда не стеснялся говорить о своем намерении покинуть индустрию. В 2009 году Тарантино признался, что планировал уйти на пенсию в возрасте 60 лет. Похоже, он придерживается своих планов, на фоне того, как он сказал ранее в этом году, что продолжит «писать романы и кинолитературу и т. д.», отмечает издание.