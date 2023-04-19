Квентин Тарантино подтвердил, что "готов бросить" снимать фильмы

Детали

После выдающихся трех десятилетий съемок фильмов режиссер сказал, что «готов бросить».

В течение многих лет Тарантино постоянно делал намеки на свою "отставку". В марте он также объявил, что The Movie Critic станет его десятым и последним фильмом. Когда его спросили, что побудило его покинуть индустрию, Тарантино просто ответил: «Просто я снимаю фильмы 30 лет и готов уйти». Он рассказал, что «очень бы хотел» написать больше книг.

Дополнение

Тарантино известен такими своими фильмами, как в частности Pulp Fiction, Reservoir Dogs и Kill Bill.

Режиссер никогда не стеснялся говорить о своем намерении покинуть индустрию. В 2009 году Тарантино признался, что планировал уйти на пенсию в возрасте 60 лет. Похоже, он придерживается своих планов, на фоне того, как он сказал ранее в этом году, что продолжит «писать романы и кинолитературу и т. д.», отмечает издание.