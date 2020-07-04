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Кулеба зустрівся із власниками українського бізнесу: необхідно розширити економічну присутність у Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив основні проблемні питання, з якими зіштовхуються українські підприємства у Туреччині під час зустрічі з власниками та керівниками українського бізнесу, які працюють в цій країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

Повідомляється, що Кулеба зазначив, що Міністерство закордонних справ та дипломатичні установи за кордоном визначили одним з пріоритетів створення додаткових можливостей для українських компаній за кордоном, розвиток взаємовигідної торгівлі та інвестицій з іноземними державами, просування українських виробників на ринках інших країн, захист законних прав та інтересів українського бізнесу за кордоном.

“Учасники зустрічі відверто обговорили основні проблемні питання, з якими зіштовхуються українські підприємства у Туреччині. Міністр запевнив у порушенні цих питань перед турецькою стороною та закликав бізнес об’єднуватись між собою для посилення позицій”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Кулеба відзначив ІТ-послуги та сільське господарство які дві експортні сфери, які гідно представляють бренд Україна у світі. Зокрема, в умовах порушення пандемією традиційних ланцюгів постачання, потужний аграрний експорт перетворює Україну на гаранта продовольчої безпеки світу.

“Представники бізнесу відзначили, що підписані у 2017 році оновлені угоди про уникнення подвійного оподаткування та взаємне сприяння і захист інвестицій покращили умови для їхньої діяльності. Вони також наголосили на важливості подальшої роботи з укладення Угоди про зону вільну торгівлю між Україною та Туреччиною”, — зазначається в повідомленні.

Також Кулеба звернув особливу увагу присутніх на нещодавно оновлену Раду експортерів та інвесторів при МЗС України. Цей орган здатен на практиці сприяти вітчизняному бізнесу у закріпленні, зокрема, на турецькому ринку. Крім того, він здатен відкривати додаткові перспективи спільного з турецькими партнерами виходу на ринки третіх країн.

“Моє завдання — побудувати систему МЗС, яка чітко працює і допомагає бізнесу та інвесторам. Я закликаю вас активніше користуватися можливостями, які пропонує формат Ради експортерів та інвесторів при МЗС”, — зазначив Кулеба.

Власники та керівники українського бізнесу схвально відзначили ініціативу Посольства України в Туреччині зі створення Асоціації українського бізнесу в Туреччині —об’єднання, яке покликане сприяти українським компаніям на турецькому ринку.

Окрім того, всі учасники зустрічі погодилися щодо необхідності подальшого розширення економічної присутності України в Туреччині.

Нагадаємо, глави МЗС України та Туреччини обговорили нові можливості інвестицій та взаємодії для бізнесу.

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