Глави МЗС України та Туреччини обговорили нові можливості інвестицій та взаємодії для бізнесу

Повідомляється, що міністри домовилися сприяти проведенню ближчим часом 12-го засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, а також чергового раунду переговорів щодо підготовки до підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

“Ми з Мевлютом Чавушоглу поділяємо думку, що на тлі коронавірусу необхідно зосередитись на торгівлі та інвестиціях. Ми обговорили допомогу українським компаніям в Туреччині та турецьким компаніям в Україні. Ми прагнемо створювати нові можливості для інвестицій та взаємодії між бізнесами. Запевняю вас, що ці питання є і будуть в центрі уваги”, - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу обговорили амбітні проекти у військово-технічній сфері, торгівлю та туристичний обмін.