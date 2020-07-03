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Глави МЗС України та Туреччини обговорили нові можливості інвестицій та взаємодії для бізнесу

Глави МЗС України та Туреччини обговорили нові можливості інвестицій та взаємодії для бізнесу

Київ • УНН

 • 13472 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговори з очільником МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу нові можливості інвестицій та взаємодії для українського та турецького бізнесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Повідомляється, що міністри домовилися сприяти проведенню ближчим часом 12-го засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, а також чергового раунду переговорів щодо підготовки до підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

“Ми з Мевлютом Чавушоглу поділяємо думку, що на тлі коронавірусу необхідно зосередитись на торгівлі та інвестиціях. Ми обговорили допомогу українським компаніям в Туреччині та турецьким компаніям в Україні. Ми прагнемо створювати нові можливості для інвестицій та взаємодії між бізнесами. Запевняю вас, що ці питання є і будуть в центрі уваги”, - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу обговорили амбітні проекти у військово-технічній сфері, торгівлю та туристичний обмін.

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