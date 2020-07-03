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Глави МЗС України та Туреччини обговорили проекти у військово-технічній сфері

Глави МЗС України та Туреччини обговорили проекти у військово-технічній сфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу обговорили амбітні проекти у військово-технічній сфері, торгівлю та туристичний обмін. Про це заявив Кулеба під час спільної пресконференції за результатами Восьмого засідання українсько-турецької Спільної групи стратегічного планування, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Немає більш природних союзників у Чорному морі, ніж Україна і Туреччина. Потенціал нашого співробітництва вже значною мірою реалізується, і ми обговорили сьогодні серйозні, амбітні проєкті у військово-технічній сфері, над якими ми працюємо, торгівлю, туристичний обмін”, - сказав Кулеба.

Також він подякував Туреччині за підтримку територіальної цілісності України.

“За її принципову позицію щодо Криму, яка проявляється не лише в заявах, а в конкретних діях. Зокрема, у частині забезпечення підтримання санкційного режиму щодо незаконно окупованого півострова. Туреччина та Україна є надійними друзями, партнерами, не лише на двосторонньому рівні, але і в рамках міжнародних організацій”, - розповів Кулеба.

Як повідомлялося, 3-4 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом у Турецькій Республіці на запрошення очільника турецького зовнішньополітичного відомства Мевлюта Чавушоглу.

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