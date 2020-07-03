Главы МИД Украины и Турции обсудили проекты в военно-технической сфере
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудили амбициозные проекты в военно-технической сфере, торговле и туристический обмен. Об этом заявил Кулеба во время совместной пресс-конференции по результатам Восьмого заседания украинского-турецкой Совместной группы стратегического планирования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Нет более естественных союзников в Черном море, чем Украина и Турция. Потенциал нашего сотрудничества уже в значительной степени реализуется, и мы обсудили сегодня серьезные, амбициозные проекты в военно-технической сфере, над которыми мы работаем, торговлю, туристический обмен", - сказал Кулеба.
Также он поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности Украины.
"За ее принципиальную позицию относительно Крыма, которая проявляется не только в заявлениях, а в конкретных действиях. В частности, в части обеспечения поддержания санкционного режима в отношении незаконно оккупированного полуострова. Турция и Украина являются надежными друзьями, партнерами, не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций", - рассказал Кулеба.
Как сообщалось, 3-4 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Турецкой Республике по приглашению главы турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу.