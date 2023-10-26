Кулеба зідзвонився з головою МЗС Саудівської Аравії: обговорили Формулу миру та евакуацію іноземців з Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, повідомляє УНН.
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«Під час дзвінка з міністром закордонних справ Саудівської Аравії ми обговорили ситуацію на Близькому Сході. Я наголосив на важливості захисту цивільного населення в Ізраїлі та Газі. Ми обговорили проблему евакуації іноземних громадян з Гази. Я наголосив на нагальності відкриття гуманітарного коридору», - написав Кулеба у X.
Також він зазначив, що Україна цінує внесок Саудівської Аравії в українську Формулу миру і чекає на зустрічі на Мальті.
Крім того, Кулеба обговорив з принцом спільні зусилля для зміцнення глобальної продовольчої безпеки, зокрема майбутній саміт "Зерно з України".
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