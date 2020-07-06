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19 березня, 18:42 • 101178 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 141859 перегляди

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19 березня, 14:10 • 118859 перегляди

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19 березня, 10:24 • 133147 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Кулеба: вводити у "мінський формат" проблематику Криму – це блокувати і Крим, і Донбас

Київ • УНН

 • 13762 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Питання деокупації Криму потрібно розглядати окремо від "мінських переговорів" по Донбасу. Таку думку в інтерв’ю "Крим.Реалії" висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Коли почався Крим, була спроба провести консультації у Женеві, вже напівзабуті... Потім, коли почався Донбас, почався "мінський формат". Зараз вводити у "мінський формат" проблематику Криму – це, насправді, блокувати і Крим, і Донбас. Потрібно виходити з тих реалій, які є наразі", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що українська сторона на всіх рівнях – у міністерстві закордонних справ, в Офісі Президента, постійно працює над тим щоб питання Криму залишалось на порядку денному.

"Можу абсолютно спокійно сказати, що зараз ми, по-суті, відродили активну тему Криму у міжнародних перемовинах і дуже наступально її просуваємо у контактах з нашими партнерами, розігріваємо їх до наступних кроків", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, зі слів Кулеби, відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації, як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність.

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