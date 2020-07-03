Кулеба: відсутність води в окупованому Криму є наслідком дій Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Відсутність води в окупованому Криму - це наслідок дій Російської Федерації, як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність. Про це в ефірі одного із телеканалів заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Ситуацію на окупованій території контролює і несе повну відповідальність за неї держава-окупант. Відповідно, відсутність води в Криму - це наслідок дій Російської Федерації, як держави-окупанта, за які вона несе повну відповідальність", - сказав міністр.
Він зазначив, що це офіційна позиція Української держави. За його словами, кримчани повинні пред'являти претензії саме РФ.
Відкриття каналу буде безпосередньо пов'язано з деокупацією Криму, підкреслив міністр.
"Ми не можемо йти ні на які поступки у цьому питанні, якщо не відбувається реальна деокупація Кримського півострова і ми не маємо достатньо гарантій того, що вона успішно завершиться", - додав він.
Як повідомлялося в УНН, у кінці червня в анексованому Криму 29 червня почали відкачування води з Іванівського водозабору для постачання Сімферополя.