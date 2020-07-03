Кулеба: отсутствие воды в оккупированном Крыму является следствием действий России

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Отсутствие воды в оккупированном Крыму - это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Ситуацию на оккупированной территории контролирует и несет полную ответственность за нее государство-оккупант. Соответственно, отсутствие воды в Крыму - это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность", - сказал министр.

Он отметил, что это официальная позиция украинского государства. По его словам, крымчане должны предъявлять претензии именно РФ.

Открытие канала будет напрямую связано с деоккупацией Крыма, подчеркнул министр.

"Мы не можем идти ни на какие уступки в этом вопросе, если не происходит реальная деоккупация Крымского полуострова и мы не имеем достаточно гарантий того, что она успешно завершится", - добавил он.

Как сообщалось в УНН, в конце июня в аннексированном Крыму 29 июня начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя.

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