Кулеба відповів Лаврову щодо "святкування хрещення Руси"

Деталі

Так, міністр нагадав про встановлення Президентом України свята — Дня Української Державності, який буде відзначатись в день Хрещення України-Руси.

Зі слів Кулеби, на цю подію пролунала “надзвичайно нервова” реакція від його колеги Сергія Лаврова.

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“Це нормально, ми маємо ставитись до цього спокійно. Безумовно, я думаю, для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Сергія Лаврова щодо цього указу Президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними, і дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропагаду у виконанні російських дипломатів”, — зазначив дипломат.

“Нам з вами не звикати до маніпулятивного ставлення Росії до історії. Але наша відповідь на це дуже проста: російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Тому що ми як були на своїй землі тисячу років тому, так і залишаємось на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде, указ Президента просто зафіксував цей факт. А спроби Москви як історичної периферії називатись центром є не нові, але факт залишається фактом. Двох Києвів немає — є один Київ, це столиця української держави”, — підкреслив він.

Додамо

Президент Володимир Зеленський під час старту параду до Дня Незалежності підписав указ про відзначення дня зародження державності України.



Коментуючи таке рішення, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні заявив, що “може бути, скоро буде вирішено паном Зеленським, що Новий рік можна відзначати тільки в Україні”.