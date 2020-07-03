Кулеба: українське суспільство не дозріло до візової політики з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Українське суспільство поки не готове до введення візового режиму з Російською Федерацією. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Ми ввели в'їзд на територію Росії за закордонними паспортами. Це нормальна практика, спрямована на забезпечення безпеки громадян, полегшення їм всіх процедур. Я думаю, що до візової політики з Російською Федерацією поки ще українське суспільство не дозріло", - сказав міністр.
Нагадаємо, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в'їжджати, прямувати транзитом, перебувати та пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. Перетин кордону з РФ відтоді здійснюється на підставі закордонного паспорта.