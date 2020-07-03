Кулеба: українське суспільство не дозріло до візової політики з Росією

"Ми ввели в'їзд на територію Росії за закордонними паспортами. Це нормальна практика, спрямована на забезпечення безпеки громадян, полегшення їм всіх процедур. Я думаю, що до візової політики з Російською Федерацією поки ще українське суспільство не дозріло", - сказав міністр.

Нагадаємо, українцям з 1 березня 2020 року заборонено в'їжджати, прямувати транзитом, перебувати та пересуватися територією Російської Федерації на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження для дітей до 16 років. Перетин кордону з РФ відтоді здійснюється на підставі закордонного паспорта.