Кулеба: украинское общество не дозрело до визовой политики с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украинское общество пока не готово к введению визового режима с Российской Федерацией. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"Мы ввели въезд на территорию России по заграничным паспортам. Это нормальная практика, направленная на обеспечение безопасности граждан, облегчении им всех процедур. Я думаю, что до визовой политики с Российской Федерацией пока еще украинское общество не дозрело", - сказал министр.
Напомним, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. Пересечение границы с РФ с тех пор осуществляется на основании загранпаспорта.