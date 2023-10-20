Кулеба сподівається, що Орбан "вимив і продезінфікував руки" після зустрічі з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом рф путіним у Китаї. Про це пише УНН з посиланням на France 24.
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У розмові з журналістами Кулебу запитали про його точку зору щодо зустрічі Орбана та путіна, яка відбулась в Пекіні, під час якої угорський прем’єр потиснув руку кремлівському диктатору.
Голова МЗС України висловив сподівання, що Орбан вимив та продезінфікував руки після рукостискання з путіним.
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"Сподіваюся, що він (Орбан – ред.) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з путіним", — відповів Кулеба журналістам французького телебачення.
Нагадаємо, що російський диктатор володимир путін провів у Пекіні зустріч із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном – вони обговорили співпрацю у сфері газу, нафти і ядерної енергетики.
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