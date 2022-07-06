Кулеба скоординували з Блінкеном кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 44599 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 78824 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 87540 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 97482 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 94581 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 86044 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 91034 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 237783 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150534 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172784 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 59297 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 94829 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 121729 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 115385 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 75902 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 49575 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 237781 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 510190 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 458834 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 663964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 21233 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 36547 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 75902 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 121729 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117405 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Кулеба скоординували з Блінкеном кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну

Кулеба скоординували з Блінкеном кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну

Київ • УНН

 • 111361 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови скоординували кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США та інших партнерів, передає УНН.

Цитата

"Говорив з Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, на якій ми обидва поставимо в центр уваги російську агресію і запобігтимемо поширенню росією брехні. Вдячний за військову допомогу США. Ми скоординували кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США та інших партнерів", - написав Кулеба в Twitter.

Деталі

Крім того, як повідомили в Держдепі, Блінкен обговорив з Кулебою майбутню зустріч міністрів закордонних справ G20 на Балі і підсумки самітів G7 і НАТО, які підкреслили тверду рішучість союзників і партнерів підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від неспровокованої агресії росії.

"Держсекретар засудив звірства росії в Україні та подав оновлену інформацію про багатосторонні зусилля щодо усунення російської військової блокади експорту сільськогосподарської продукції з українських портів. Він також обговорив допомогу США в галузі безпеки та анонсував подальшу бюджетну підтримку України, підтвердивши непохитну відданість Сполучених Штатів демократичному, вільному та процвітаючому майбутньому України", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Глава американського зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкен не має наміру зустрічатися з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на саміті глав МЗС "Великої двадцятки", який пройде на острові Балі наприкінці цього тижня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,883.07