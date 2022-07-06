Кулеба скоординували з Блінкеном кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну

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"Говорив з Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, на якій ми обидва поставимо в центр уваги російську агресію і запобігтимемо поширенню росією брехні. Вдячний за військову допомогу США. Ми скоординували кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США та інших партнерів", - написав Кулеба в Twitter.

Деталі

Крім того, як повідомили в Держдепі, Блінкен обговорив з Кулебою майбутню зустріч міністрів закордонних справ G20 на Балі і підсумки самітів G7 і НАТО, які підкреслили тверду рішучість союзників і партнерів підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від неспровокованої агресії росії.

"Держсекретар засудив звірства росії в Україні та подав оновлену інформацію про багатосторонні зусилля щодо усунення російської військової блокади експорту сільськогосподарської продукції з українських портів. Він також обговорив допомогу США в галузі безпеки та анонсував подальшу бюджетну підтримку України, підтвердивши непохитну відданість Сполучених Штатів демократичному, вільному та процвітаючому майбутньому України", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Глава американського зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкен не має наміру зустрічатися з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на саміті глав МЗС "Великої двадцятки", який пройде на острові Балі наприкінці цього тижня.