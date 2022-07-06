Кулеба скоординували з Блінкеном кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови скоординували кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США та інших партнерів, передає УНН.
Цитата
"Говорив з Блінкеном напередодні міністерської зустрічі G20, на якій ми обидва поставимо в центр уваги російську агресію і запобігтимемо поширенню росією брехні. Вдячний за військову допомогу США. Ми скоординували кроки щодо прискорення постачання важкого озброєння зі США та інших партнерів", - написав Кулеба в Twitter.
Деталі
Крім того, як повідомили в Держдепі, Блінкен обговорив з Кулебою майбутню зустріч міністрів закордонних справ G20 на Балі і підсумки самітів G7 і НАТО, які підкреслили тверду рішучість союзників і партнерів підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від неспровокованої агресії росії.
"Держсекретар засудив звірства росії в Україні та подав оновлену інформацію про багатосторонні зусилля щодо усунення російської військової блокади експорту сільськогосподарської продукції з українських портів. Він також обговорив допомогу США в галузі безпеки та анонсував подальшу бюджетну підтримку України, підтвердивши непохитну відданість Сполучених Штатів демократичному, вільному та процвітаючому майбутньому України", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Глава американського зовнішньополітичного відомства Ентоні Блінкен не має наміру зустрічатися з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим на саміті глав МЗС "Великої двадцятки", який пройде на острові Балі наприкінці цього тижня.