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Кулеба про перспективи введення миротворців ООН в Україну: питання в роботі

Кулеба про перспективи введення миротворців ООН в Україну: питання в роботі

Київ • УНН

 • 588193 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Опція щодо введення миротворців ООН на територію України знаходиться в роботі. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі одного з телеканалів у четвер, пише УНН.

Цитата

“Це питання також в роботі. Для того щоб воно було реалізовано, є декілька шляхів. Базовий шлях, нажаль, є заблокованим через те що він потребє згоди Ради Безпеки ООН, а Росія не хоче підтримувати таке рішення. Але це теж опція, над якою ми ретельно працюємо”, - сказав Кулеба.

Деталі

За словами міністра, насамперед українці мають зберігати віру у Збройні сили України, сили оборони України, долучатись і допомагати.

“Головне – це наша земля, наші люди, і ми маємо себе обороняти”, - зазначив він.

Додамо

Сьогодні парламент підтримав звернення до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європарламенту, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів про термінове забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.

Зокрема, парламентарі вимагають введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.

Українські Національні Новини

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