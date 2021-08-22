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Кулеба про допомогу США з евакуацією біженців з Афганістану: вони не залишаться жити в Україні

Київ • УНН

 • 22148 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна погодились надати логістичне сприяння США у здійсненні евакуації біженців з Афганістану. Про це заявив на брифінгу в аеропорту міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Операція, яку зараз здійснюють США та інші країни з вивезення громадян, є безпрецедентною за своєю складністю і за кількістю осіб, яких потрібно евакуювати за короткий проміжок часу. Тому дійсно, США звернулись до України з проханням допомогти у реалізації цієї операції, і ми погодились надати логістичне сприяння у здійсненні цієї евакуації”, — сказав Кулеба.

Він наголосив, що мова йде не про поселення евакуйованих людей в Україні. 

“Це не означає, що люди, які будуть вивезені в рамках цієї програми, залишаться жити в Україні. Йдеться саме про надання сприяння в їхньому вивезенні з Кабула з подальшим вивезенням насамперед у США, а також в інші країни, де вони житимуть”, — додав міністр.

Деталі

Зі слів очільника МЗС, поки що в рамках цієї програми жоден громадянин Афганістану до України не прилетів.

Додамо

Напередодні глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив на брифінгу про те, що ряд країн, в тому числі Україна, запропонували США свою допомогу в евакуації афганців з Кабула.

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