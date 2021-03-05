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Кулеба анонсував відкриття посольств та консульств України у низці держав

Київ • УНН

 • 10782 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У низці держав світу відкриються посольства та консульства України. Про це на брифінгу за підсумками року на посаді повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні я можу оголосити, що Україна вже розпочала роботу з відкриття таких нових посольств і консульств у світі. Буде створено посольство України в республіці Гана, це відповідає нашому курсу на зміцнення позицій в Африці. Буде відкрито посольство в республіці Філліпіни... В повноцінне посольство буде перетворено посольство України в Чілі — зараз це відділення іншого посольства. Буде створено генеральне консульство України в місті Мумбаї у Індії... Довгоочікуване Генеральне консульство України у Вроцлаві, Польща — ми вже почали його формування. Так само, довгоочікуване консульство України у Сігету-Мармацией, Румунія — воно теж вже створюється”, — повідомив міністр.

Деталі

Кулеба зазначив також, що МЗС почало реформу нашої візової політики, щоб відкрити країну для світу.

“Щоб зробити отримання українських віз простішим, швидшим, але при цьому без завдання шкоди безпеці україни — щоб ніякі нездорові елементи не могли потрапити на нашу територію. Наприклад, термін видачі українських електронних віз для іноземців тепер становить від 1 до 3 днів — раніше для цього потрібно було 9 днів. Зараз вся процедура відбувається онлайн”, — додав він.

Доповнення

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону № 3630 щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз.

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