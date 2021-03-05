Кулеба анонсував відкриття посольств та консульств України у низці держав

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“Сьогодні я можу оголосити, що Україна вже розпочала роботу з відкриття таких нових посольств і консульств у світі. Буде створено посольство України в республіці Гана, це відповідає нашому курсу на зміцнення позицій в Африці. Буде відкрито посольство в республіці Філліпіни... В повноцінне посольство буде перетворено посольство України в Чілі — зараз це відділення іншого посольства. Буде створено генеральне консульство України в місті Мумбаї у Індії... Довгоочікуване Генеральне консульство України у Вроцлаві, Польща — ми вже почали його формування. Так само, довгоочікуване консульство України у Сігету-Мармацией, Румунія — воно теж вже створюється”, — повідомив міністр.

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Кулеба зазначив також, що МЗС почало реформу нашої візової політики, щоб відкрити країну для світу.

“Щоб зробити отримання українських віз простішим, швидшим, але при цьому без завдання шкоди безпеці україни — щоб ніякі нездорові елементи не могли потрапити на нашу територію. Наприклад, термін видачі українських електронних віз для іноземців тепер становить від 1 до 3 днів — раніше для цього потрібно було 9 днів. Зараз вся процедура відбувається онлайн”, — додав він.

Доповнення

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону № 3630 щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз.