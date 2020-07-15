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КСУ завтра розгляне справу щодо конституційності закону про банки

КСУ завтра розгляне справу щодо конституційності закону про банки

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Конституційний Суд України 16 липня розпочне розгляд справи щодо конституційності закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

“16 липня о 10:00 Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочне розгляд справи за конституційним поданням 64 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності“ та закону в цілому, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього закону”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суб’єкт права на конституційне подання звернувся до КСУ з клопотанням визнати окремі положення цього ЗУ та закон в цілому, окремі положення Цивільного кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, “Про виконавче провадження” зі змінами такими, що не відповідають низці приписів Конституції України.

Так, автори подання вважають, що оспорюваними положеннями зазначених законодавчих актів НБУ, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та пов’язаним із ними державним установам надано переваги щодо оскарження їхніх розпорядчих актів перед іншими учасниками судового процесу. Крім того, на думку народних депутатів, змінами, внесеними законом, знівельовано принцип верховенства права, засади змагальності та рівності учасників судового процесу і таким чином порушено право на справедливий суд та ефективний судовий захист позивачів у справах щодо оскарження вказаних розпорядчих актів.

Нагадаємо, до Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності так званого закону про банки.

Як повідомлялося, Президент Зеленський підписав закон про банки 21 травня.

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