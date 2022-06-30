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КСУ визнав спецконфіскацію законною

КСУ визнав спецконфіскацію законною

Київ • УНН

 • 132205 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Конституційний Суд визнав, що застосування такого заходу кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація, не суперечать Конституції України. Про це заявила представниця ВР у Суді Ольга Совгиря, пише УНН.

Цитата

"Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України, якими встановлено зміст та порядок застосування такого заходу кримінально-правового характеру, як спеціальна конфіскація. Ці норми Кодексу визнано такими, що не суперечать Конституції України", - написала Совгиря у Telegram.

Доповнення

5 серпня2020 року до Конституційного Суду надійшли три конституційні подання 47 народних депутатів України, у тому числі ОПЗЖ, що зокрема стосувалися спецконфіскації.

Автори клопотань просили КСУ визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному Закону України.

Довідково

Спеціальна конфіскація, яка є заходом кримінально-правового характеру, полягає в примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК України, за які встановлено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого відповідними нормами цього Кодексу, які перераховані в ст. 96-1 КК України.

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