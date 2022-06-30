КСУ признал спецконфискацию законной

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"Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, которыми установлено содержание и порядок применения такого мероприятия уголовно-правового характера, как специальная конфискация. Эти нормы Кодекса признаны не противоречащими Конституции Украины", - написала Совгиря в Telegram.

Дополнение

5 августа 2020 года в Конституционный Суд поступили три конституционных представления 47 народных депутатов Украины, в том числе ОПЗЖ, в частности касающиеся спецконфискации.

Авторы ходатайств просили КСУ признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов не соответствующими Основному Закону Украины.

Справочно

Специальная конфискация, которая является мерой уголовно-правового характера, заключается в принудительном безвозмездном изъятии по решению суда в собственность государства денег, ценностей и другого имущества в случаях, определенных УК Украины, при условии совершения умышленного уголовного правонарушения или общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью УК Украины, за которые установлено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа более трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а так же предусмотренного соответствующими нормами настоящего Кодекса, которые перечислены в ст. 96-1 УК Украины.