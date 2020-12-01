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КСУ планує відновити роботу наступного тижня

КСУ планує відновити роботу наступного тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Конституційний Суд України планує відновити роботу за тиждень, 8 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті суду.

Раніше суд переходив у режим дистанційної роботи. У низки суддів був виявлений коронавірус.

Наразі ж суд оприлюднив порядок денний своєї роботи на наступний тиждень - з 8 по 10 грудня.

За планом, у вівторок, 8 грудня, Велика палата КСУ планує продовжити розгляд справи за конституційним поданням 142 нардепів щодо тлумачення положення 4 абзацу преамбули Конституції України про "гідні умови життя" на закритій частині засідання.

Також планується розглянути питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 нардепів щодо конституційності окремих положень КПК України про спецконфіскації та ін.

Уже 10 грудня Велика палата КСУ планує продовжити розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відповідності Конституції деяких положень законів про державну службу та про службу в органах місцевого самоврядування.

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