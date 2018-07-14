Кривднику померлого від побоїв українця заборонено залишати Туреччину - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Підозрюваному у завданні тілесних ушкоджень громадянинові України, який від отриманих травм вчора помер у лікарні, заборонено залишати Туреччину. Про це повідомив УНН начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
"Підозрюваному заборонено залишати територію Туреччини. Посольство звернулося до прокуратури з клопотанням повідомити про хід розслідування справи", - розповів Кирилич.
У той же час, УНН вдалося дізнатися з неофіційних джерел, що за попередньою інформацію, чоловіка, який жорстоко побив українця, заарештували турецькі правоохоронці.
Як повідомляв УНН, у турецькому місті Аланья чоловік побив 57-річного українця, який в результаті отриманих травм впав у кому.
Пізніше громадянин України помер у лікарні.