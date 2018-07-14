Обидчику умершего от побоев украинца запрещено покидать Турцию - МИД

"Подозреваемому запрещено покидать территорию Турции. Посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", - рассказал Кирилич.

В то же время, УНН удалось узнать из неофициальных источников, что, по предварительной информации, мужчину, который жестоко избил украинца, арестовали турецкие правоохранители.

Как сообщал УНН, в турецком городе Аланья мужчина избил 57-летнего украинца, который в результате полученных травм впал в кому.

Позже гражданин Украины умер в больнице.