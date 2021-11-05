"Кримська платформа": ще кілька країн на фініші для приєднання до ініціативи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Декілька держав перебувають на фінальній стадії ухвалення рішення про приєднання до “Кримської платформи”. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на панелі форуму “Re:Open Zakarpattia 2021. Форум розвитку”, передає кореспондент УНН.
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“Є декілька держав, які перебувають на фінальній стадії ухвалення рішення про приєднання до “Кримської платформи”. Ми активно працюємо з країнами Африканського континенту, з країнами Азії для того, щоб розширити цю географію”, - сказав міністр.
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Голова МЗС повідомив також, що у самій “Кримській платформі” наразі відбувається налагодження всіх внутрішніх механізмів та реалізація ключових положень "Кримської декларації".
Нагадаємо
23 серпня у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.
За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, у якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом. Декларацію тепер будуть опрацьовувати за пунктами.