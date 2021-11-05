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"Крымская платформа": еще несколько стран на финише для присоединения к инициативе

Киев • УНН

 • 16237 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Несколько государств находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к “Крымской платформе”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума “Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития”, передает корреспондент УНН.

"Крымская платформа": еще несколько стран на финише для присоединения к инициативе

Цитата:

“Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к “Крымской платформе”. Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии для того, чтобы расширить эту географию”, - сказал министр.

Детали

Глава МИД сообщил также, что в самой “Крымской платформе” сейчас идет отладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений "Крымской декларации".

Напомним

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.

По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом. Декларацию теперь будут отрабатывать по пунктам.

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