"Крымская платформа": еще несколько стран на финише для присоединения к инициативе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Несколько государств находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к “Крымской платформе”. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на панели форума “Re:Open Zakarpattia 2021. Форум развития”, передает корреспондент УНН.
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“Есть несколько государств, которые находятся на финальной стадии принятия решения о присоединении к “Крымской платформе”. Мы активно работаем со странами Африканского континента, со странами Азии для того, чтобы расширить эту географию”, - сказал министр.
Детали
Глава МИД сообщил также, что в самой “Крымской платформе” сейчас идет отладка всех внутренних механизмов и реализация ключевых положений "Крымской декларации".
Напомним
23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит “Крымской платформы”. Участие в нем приняло 46 представителей иностранных государств и международных организаций.
По итогам участники приняли совместную декларацию, в которой впервые на международном уровне Российскую Федерацию признано государством-оккупантом. Декларацию теперь будут отрабатывать по пунктам.