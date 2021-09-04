Крим: матері фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" оплатили штрафи за пікети монетами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Матері фігурантів красногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір” оплатили штрафи за одиночні пікети монетами, повідомляє проєкт Радіо Свобода “Крим.Реалії”, передає УНН.
Деталі
Штраф у 25 тисяч рублів монетами вдалося зібрати завдяки підтримці сотень кримських татар, які передали по 10 рублів.
Контекст
31 жовтня 2020 року матері фігурантів червоногвардійського “справи Хізб ут-Тахрір” вийшли на поодинокі пікети, щоб висловити незгоду з майбутнім вироком їхнім синам і термінами, які запросив в суді держобвинувач. Через півроку щодо них відкрили адміністративні справи.
3 листопада 2020 року російський суд виніс вирок фігурантам червоногвардійської “справи Хізб ут-Тахрір”: Рустема Емірусеїнову дали 17 років, Арсену Абхаірову — 13 років, Ескендеру Абдулганієву — 12 років.
Нагадаємо
Напередодні співробітники Федеральної служби безпеки Росії викрали жителя Криму Ельдара Одаманова після обшуку в його будинку в Сімферополі.