Кремль допустив переговори із Зеленським і назвав умову припинення нападу Росії на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Кремль допустив переговори президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вперше виступив із офіційними коментарями щодо нинішньої ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на ТАСС.
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"Терміни операції Росії в Україні визначить президент", – заявив Пєсков.
Пєсков допустив можливість переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
"Чому б і ні, якщо Україна готова говорити про занепокоєння Москви у сфері безпеки", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання щодо можливості переговорів.
Відповідаючи на запитання, за яких умов Росія готова припинити напад на Україну, Пєсков заявив: "операція має свою мету, вони мають бути досягнуті".
За його словами, "терміни визначаються результативністю та доцільністю".
Прессекретар Путіна заявив, що "метою військової операції РФ є демілітаризація та денацифікація України".
Додамо
Станом за останню годину відомо, що російська техніка пішла на прорив у Київській області.
Крім того, за місцем дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріл з Градів.
Тим часом біля Гостомелю в Київській області Збройні сили України знищили два російські вертольоти.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також повідомив, що сили протиповітряної оборони України збили три вертольоти ворогів біля аеропорту Гостомель.