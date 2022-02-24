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Кремль допустив переговори із Зеленським і назвав умову припинення нападу Росії на Україну

Кремль допустив переговори із Зеленським і назвав умову припинення нападу Росії на Україну

Київ • УНН

 • 1607923 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Кремль допустив переговори президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вперше виступив із офіційними коментарями щодо нинішньої ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Цитата

"Терміни операції Росії в Україні визначить президент", – заявив Пєсков.

Пєсков допустив можливість переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Чому б і ні, якщо Україна готова говорити про занепокоєння Москви у сфері безпеки", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання щодо можливості переговорів.

Відповідаючи на запитання, за яких умов Росія готова припинити напад на Україну, Пєсков заявив: "операція має свою мету, вони мають бути досягнуті".

За його словами, "терміни визначаються результативністю та доцільністю".

Прессекретар Путіна заявив, що "метою військової операції РФ є демілітаризація та денацифікація України".

Додамо

Станом за останню годину відомо, що російська техніка пішла на прорив у Київській області.

Крім того, за місцем дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріл з Градів.

Тим часом біля Гостомелю в Київській області Збройні сили України знищили два російські вертольоти.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також повідомив, що сили протиповітряної оборони України збили три вертольоти ворогів біля аеропорту Гостомель.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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