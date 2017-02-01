Країни ЄС продовжили заходи з контролю на кордонах на три місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Представники країн-членів ЄС домовилися 1 лютого продовжити режим особливого контролю всередині Шенгенської зони ще на три місяці до середини травня, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Німеччина, Австрія, Швеція, Данія і Норвегія почали посилювати прикордонний контроль з вересня 2015 року через наплив великої кількості біженців.
Сьогоднішнє рішення представників країн Європи дозволяє їм продовжити такі заходи.
Нагадаємо, Єврокомісія дозволила продовжити п'яти країнам ЄС прикордонний контроль ще на три місяці.
Як повідомляв УНН, з початку року до Європи Середземним морем прибули 351 080 мігрантів і біженців.