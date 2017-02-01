Страны ЕС продлили мероприятия по контролю на границах на три месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представители стран-членов ЕС договорились 1 февраля продлить режим особого контроля внутри Шенгенской зоны еще на три месяца до середины мая, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Германия, Австрия, Швеция, Дания и Норвегия начали усиливать пограничный контроль с сентября 2015 из-за наплыва большого количества беженцев.
Сегодняшнее решение представителей стран Европы позволяет им продолжить такие мероприятия.
Напомним, Еврокомиссия разрешила продлить пяти странам ЕС пограничный контроль еще на три месяца.
Как сообщал УНН, с начала года в Европу Средиземным морем прибыли 351 080 мигрантов и беженцев.