Койоти, які вживали наркотики, стали причиною жорстоких нападів в Канаді

Деталі

За даними CTV News, за останні місяці в парку Стенлі у Ванкувері було зареєстровано понад 30 нападів койотів. Три напади відбулися протягом чотирьох днів.

Останній випадок стався у вівторок, коли 69-річний чоловік був укушений під час нічної прогулянки. В інших інцидентах койоти вкусили двох осіб за ногу під час пікніка та поранили п'ятирічну дитину і загризли насмерть собаку.

Зоолог та експерт з койотів Шеллі Александер, яка викладає в Університеті Калгарі, сказала CTV News, що до цих нападів призводить "сукупність подій", одна з яких - "підгодовування тварин", але у агресивних дій койотів може бути й інша причина.

"Поведінка деяких з цих тварин передбачає, що вони проковтнули токсини і/ або наркотики, можливо, опіоїди", - сказала вона.

"Я подивилася на деякі карти і виявила, що койоти витісняються з їх звичайних місць проживання, - сказала Александер. - Цих тварин тепер загнали у віддалені райони, де вони більше контактують з людьми і з більшою ймовірністю вступлять в конфлікт".

Доповнення

Подібні атаки койотів незвичайні. Одне дослідження задокументувало 367 нападів на людей з 1977 по 2015 роки по всій Канаді і США.

Відомо, що для того щоб відлякати койота достатньо голосно закричати хлопаючи руками.