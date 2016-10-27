Корумповану схему з мінімізації митних платежів викрили на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили незаконну діяльність центру мінімізації митних платежів з багатомільйонним обігом. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що організатори вказаного центру без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку суб’єктів підприємницької діяльності конвертаційно-транзитної спрямованості, та у подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та надання підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, переводили безготівкові грошові кошти у готівку. До складу вказаного центру були залучені підприємства імпортної спрямованості, основним напрямком діяльності яких є продаж агрохімікатів.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили печатки “фіктивних” підприємств, готівкові кошти загальною сумою понад 4 млн грн, зняті з рахунків у банківських установах, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документацію, що свідчать про протиправну діяльність.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України, припинено діяльність центру мінімізації митних платежів, який діяв упродовж 2015-2016 років на території Луганської та Харківської областей, з щомісячним обігом грошових коштів близько 50-60 млн грн.
Наразі досудове розслідування триває.