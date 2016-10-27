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15 марта, 19:03 • 116129 просмотра

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15 марта, 13:44 • 169563 просмотра

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Коррумпированную схему по минимизации таможенных платежей разоблачили в Луганской области

Коррумпированную схему по минимизации таможенных платежей разоблачили в Луганской области

Киев • УНН

 • 6731 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Правоохранители разоблачили и прекратили незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей с многомиллионным оборотом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что организаторы указанного центра без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности конвертационно-транзитной направленности, и в дальнейшем, путем проведения бестоварных операций и предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по незаконному формированию налогового кредита и валовых расходов, переводили безналичные денежные средства в наличные. В состав указанного центра были привлечены предприятия импортной направленности, основным направлением деятельности которых является продажа агрохимикатов.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли печати "фиктивных" предприятий, наличные средства на общую сумму более 4 млн грн, снятые со счетов в банковских учреждениях, компьютерную технику, черновые записи и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

По факту события открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей, который действовал в течение 2015-2016 годов на территории Луганской и Харьковской областей, с ежемесячным оборотом денежных средств около 50-60 млн грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

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