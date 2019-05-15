Кортеж Трампа потрапив в ДТП у Луїзіані: постраждали троє поліцейських

КИЇВ. 15 травня. УНН. Троє поліцейських на мотоциклах з кортежу президента США Дональда Трампа постраждали в результаті ДТП в штаті Луїзіана. Про це у вівторок повідомила в Twitter журналістка агентства Bloomberg Дженіфер Джейкобс, що супроводжує президента в складі прес-пулу Білого дому, передає УНН з посиланням також на видання Politico та місцеві телеканали.