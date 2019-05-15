Кортеж Трампа потрапив в ДТП у Луїзіані: постраждали троє поліцейських

ukru
22 березня, 17:51 • 50756 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 102233 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 87733 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 89113 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 69580 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 97511 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149595 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167159 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154253 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241586 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
72 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 57995 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 36243 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 24060 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 29588 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 23340 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158617 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241586 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205884 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190923 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 49316 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45787 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 63028 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 40704 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 75414 перегляди
Актуальне
Кортеж Трампа потрапив в ДТП у Луїзіані: постраждали троє поліцейських

Кортеж Трампа потрапив в ДТП у Луїзіані: постраждали троє поліцейських

Київ • УНН

 • 11949 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Троє поліцейських на мотоциклах з кортежу президента США Дональда Трампа постраждали в результаті ДТП в штаті Луїзіана. Про це у вівторок повідомила в Twitter журналістка агентства Bloomberg Дженіфер Джейкобс, що супроводжує президента в складі прес-пулу Білого дому, передає УНН з посиланням також на видання Politico та місцеві телеканали.

“Транспортний засіб президента не постраждав, але деякі поліцейські, які були частиною кортежу, потрапили в аварію. Деякі з них лежали на асфальті з травмами”, — написала вона. “Я бачила як мінімум трьох поліцейських, які впали (з мотоциклів). Один з них сидів, інший лежав на спині, у нього кровотеча. Третій стоїть на ногах, у нього йде кров з руки”, — уточнила Джейкобс.

Вона не пояснила причину дорожнього інциденту. Білий дім поки не прокоментував ситуацію.

Трамп раніше прибув до Луїзіани, де у нього запланований виступ перед прихильниками.

Пізніше Джейкобс з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс повідомила, що постраждалі в ДТП “лікуються від травм в найближчій лікарні і знаходяться в стабільному стані”.

Breaking: Trump’s vehicle is fine, but some officers who are part of his motorcade crashed. We could see at least a couple officers on ground and injured. pic.twitter.com/d1bJ5WO4az

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.

The law enforcement official we saw on his back on the ground from the motorcade crash in Louisiana is in surgery for serious injuries to his arm, and lost some teeth, an officer here at the Sempra plant told me. pic.twitter.com/fyC22E86tB

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.

I saw 3 officers down on Interstate 10 near Lake Charles as Trump motorcade headed to Hackberry.

One in grassy ditch, sitting up. One flat on his back on highway shoulder, bleeding. A third standing up, bleeding from his arm.

Our whole side of highway was closed to traffic. pic.twitter.com/LAFvIlmwww

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,007.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.52