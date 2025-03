Кортеж Трампа потрапив в ДТП у Луїзіані: постраждали троє поліцейських

“Транспортний засіб президента не постраждав, але деякі поліцейські, які були частиною кортежу, потрапили в аварію. Деякі з них лежали на асфальті з травмами”, — написала вона. “Я бачила як мінімум трьох поліцейських, які впали (з мотоциклів). Один з них сидів, інший лежав на спині, у нього кровотеча. Третій стоїть на ногах, у нього йде кров з руки”, — уточнила Джейкобс.

Вона не пояснила причину дорожнього інциденту. Білий дім поки не прокоментував ситуацію.

Трамп раніше прибув до Луїзіани, де у нього запланований виступ перед прихильниками.

Пізніше Джейкобс з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс повідомила, що постраждалі в ДТП “лікуються від травм в найближчій лікарні і знаходяться в стабільному стані”.

Breaking: Trump’s vehicle is fine, but some officers who are part of his motorcade crashed. We could see at least a couple officers on ground and injured. pic.twitter.com/d1bJ5WO4az

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.

The law enforcement official we saw on his back on the ground from the motorcade crash in Louisiana is in surgery for serious injuries to his arm, and lost some teeth, an officer here at the Sempra plant told me. pic.twitter.com/fyC22E86tB

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.

I saw 3 officers down on Interstate 10 near Lake Charles as Trump motorcade headed to Hackberry.



One in grassy ditch, sitting up. One flat on his back on highway shoulder, bleeding. A third standing up, bleeding from his arm.



Our whole side of highway was closed to traffic. pic.twitter.com/LAFvIlmwww

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.