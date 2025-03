Кортеж Трампа попал в ДТП в Луизиане: пострадали трое полицейских

“Транспортное средство президента не пострадало, но некоторые полицейские, которые были частью кортежа, попали в аварию. Некоторые из них лежали на асфальте с травмами”, — написала она. “Я видела как минимум трех упавших (с мотоциклов) полицейских. Один из них сидел, другой лежал на спине, у него кровотечение. Третий стоит на ногах, у него идет кровь из руки”, — уточнила Джейкобс.

Она не пояснила причину дорожного инцидента. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

Трамп ранее прибыл в Луизиану, где у него запланировано выступление перед сторонниками.

Позже Джейкобс со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс сообщила, что пострадавшие в ДТП “лечатся от травм в близлежащей больнице и находятся в стабильном состоянии”.

Breaking: Trump’s vehicle is fine, but some officers who are part of his motorcade crashed. We could see at least a couple officers on ground and injured. pic.twitter.com/d1bJ5WO4az

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.

The law enforcement official we saw on his back on the ground from the motorcade crash in Louisiana is in surgery for serious injuries to his arm, and lost some teeth, an officer here at the Sempra plant told me. pic.twitter.com/fyC22E86tB

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.

I saw 3 officers down on Interstate 10 near Lake Charles as Trump motorcade headed to Hackberry.



One in grassy ditch, sitting up. One flat on his back on highway shoulder, bleeding. A third standing up, bleeding from his arm.



Our whole side of highway was closed to traffic. pic.twitter.com/LAFvIlmwww

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 14 мая 2019 г.