Коронавірус виявили у працівника Хмельницької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчора, 25 квітня, тест підтвердив наявність коронавірусної інфекції у працівника Хмельницької атомної електростанції. Про це УНН повідомляє з посилання на офіційну інформацію ХАЕС.
"25 квітня 2020 року Хмельницьким обласним лабораторним центром за результатами дослідження біоматеріалів на COVID-19 методом ПЛР підтверджено захворювання у двох пацієнтів інфекційного відділення СМСЧ м. Нетішин. Один із хворих на коронавірус – працівник Хмельницької АЕС", - повідомили на електростанції.
Повідомляється, що "працівник, після виходу з чергової відпустки, виконував свої посадові обов’язки з 13 квітня до 17 квітня 2020 року". Згідно із поясненнями хворого, 18 квітня 2020 року перебував із підвищеною температурою в домашніх умовах, а 21 квітня був ізольований у інфекційному відділенні СМСЧ м. Нетішин.
Наразі вирішено провести позачергову дезінфекцію місць перебування працівника за час знаходження на роботі; відправити на самоізоляцію контактних осіб; провести тестування на COVID-19 ізольованому оперативному персоналу ВП ХАЕС та працівникам, які постійно контактували з даним персоналом.
Як повідомляв УНН, станом на 26 квітня в Україні офіційно підтверджено 8 617 випадків захворювання на COVID-19.