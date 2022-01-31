Коронавірус у Києві: за добу померло п'ятеро людей, захворіло понад 1000
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1026 хворих на коронавірус, 5 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 542 жінки віком від 18 до 92 років, 338 чоловіків віком від 18 до 86 років, 71 дівчинка віком від 3 місяців до 17 років і 75 хлопчиків віком від 25 днів до 17 років.
Серед тих, хто померли: 2 жінки 72 та 74 роки та 3 чоловіки віком від 48 до 70 років.
До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус, а також 130 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 414 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (182), Дарницькому (169) та Святошинському (142).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8505 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 365 630. Подолало вірус 335 992 жителів столиці.
Нагадаємо
Протягом 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків COVID-19.