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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 75578 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Коронавірус у Києві: за добу померло п'ятеро людей, захворіло понад 1000

Коронавірус у Києві: за добу померло п'ятеро людей, захворіло понад 1000

Київ • УНН

 • 23388 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1026 хворих на коронавірус, 5 людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 542 жінки віком від 18 до 92 років, 338 чоловіків віком від 18 до 86 років, 71 дівчинка віком від 3 місяців до 17 років і 75 хлопчиків віком від 25 днів до 17 років.

Серед тих, хто померли: 2 жінки 72 та 74 роки та 3 чоловіки віком від 48 до 70 років.

До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус, а також 130 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало протягом минулої доби 414 людини. 

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (182), Дарницькому (169) та Святошинському (142).

З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8505 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 365 630. Подолало вірус 335 992 жителів столиці.

Нагадаємо

Протягом 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових підтверджених випадків COVID-19. 

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