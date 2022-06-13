Коронавірус нікуди не подівся: нові підваріанти Omicron можуть стати домінуючими в Європі

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 42563 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 76339 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 85445 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 95400 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 92716 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 85011 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90342 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 236097 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150400 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172752 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 57529 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 93025 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 119464 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 113542 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 73606 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 45971 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 236114 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 508809 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 457556 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 662798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 20173 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 35561 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 73606 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 119464 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116991 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Коронавірус нікуди не подівся: нові підваріанти Omicron можуть стати домінуючими в Європі

Коронавірус нікуди не подівся: нові підваріанти Omicron можуть стати домінуючими в Європі

Київ • УНН

 • 172554 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) у понеділок попередив, що два нових підваріанти Omicron BA.4 та BA.5 можуть широко поширитися в Європейському Союзі протягом наступних кількох тижнів, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Хоча у більшості країн ЄС досі виявлялися низькі частки цих двох підгруп, у країнах з високими показниками, такими як Португалія, також спостерігався сплеск загальної кількості випадків, повідомляє ECDC. Португалія повідомила про 26 848 нових випадків і зафіксувала 47 смертей від Covid, що є найвищою кількістю смертей, зареєстрованою з 17 лютого.

BA.4 і BA.5, мабуть, не несуть вищого ризику тяжкого перебігу захворювання, але збільшення кількості випадків лише через вищу швидкість передачі може призвести до збільшення кількості госпіталізацій та смертей, попередив ECDC.

"Перевага зростання, про яку повідомляється для BA.4 і BA.5, передбачає, що ці варіанти стануть домінуючими", - йдеться в заяві.

Обидва підваріанти класифікуються ECDC як варіанти, що викликають занепокоєння, повідомляє Reuters, що вказує на їхню трансмісивність.

Ситуація в США

Згідно з новими даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), опублікованим у вівторок, на підваріанти BA.4 та BA.5 тепер припадає майже 13% усіх нових випадків Covid-19 в країні в період з 29 травня по 4 червня, що становить 5,4% та 7,6% випадків відповідно.

У США два підтипи особливо поширилися на півдні, по штатах, включаючи Техас, Нью-Мексико, Арканзас, Оклахому та Луїзіану. За даними CDC, у регіоні на BA.4 і BA.5 припадало понад 22% нових випадків минулого тижня.

В даний час США переживають четвертий за величиною сплеск випадків Covid-19. Останній сплеск випадків стався через те, що міста по всій території США відмовилися від обов'язкового носіння масок та інших засобів захисту здоров'я від Covid-19.

Додамо

BA.4 та BA.5 були вперше виявлені у Південній Африці у січні та лютому 2022 року відповідно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33