Коронавірус нікуди не подівся: нові підваріанти Omicron можуть стати домінуючими в Європі

Деталі

Хоча у більшості країн ЄС досі виявлялися низькі частки цих двох підгруп, у країнах з високими показниками, такими як Португалія, також спостерігався сплеск загальної кількості випадків, повідомляє ECDC. Португалія повідомила про 26 848 нових випадків і зафіксувала 47 смертей від Covid, що є найвищою кількістю смертей, зареєстрованою з 17 лютого.

BA.4 і BA.5, мабуть, не несуть вищого ризику тяжкого перебігу захворювання, але збільшення кількості випадків лише через вищу швидкість передачі може призвести до збільшення кількості госпіталізацій та смертей, попередив ECDC.

"Перевага зростання, про яку повідомляється для BA.4 і BA.5, передбачає, що ці варіанти стануть домінуючими", - йдеться в заяві.

Обидва підваріанти класифікуються ECDC як варіанти, що викликають занепокоєння, повідомляє Reuters, що вказує на їхню трансмісивність.

Ситуація в США

Згідно з новими даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), опублікованим у вівторок, на підваріанти BA.4 та BA.5 тепер припадає майже 13% усіх нових випадків Covid-19 в країні в період з 29 травня по 4 червня, що становить 5,4% та 7,6% випадків відповідно.

У США два підтипи особливо поширилися на півдні, по штатах, включаючи Техас, Нью-Мексико, Арканзас, Оклахому та Луїзіану. За даними CDC, у регіоні на BA.4 і BA.5 припадало понад 22% нових випадків минулого тижня.

В даний час США переживають четвертий за величиною сплеск випадків Covid-19. Останній сплеск випадків стався через те, що міста по всій території США відмовилися від обов'язкового носіння масок та інших засобів захисту здоров'я від Covid-19.

Додамо

BA.4 та BA.5 були вперше виявлені у Південній Африці у січні та лютому 2022 року відповідно.