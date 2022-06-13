Коронавирус никуда не делся: новые подварианты Omicron могут стать доминирующими в Европе

Детали

Хотя в большинстве стран ЕС до сих пор обнаруживались низкие частицы этих двух подгрупп, в странах с высокими показателями, такими как Португалия, также наблюдался всплеск общего количества случаев, сообщает ECDC. Португалия сообщила о 26 848 новых случаях и зафиксировала 47 смертей от Covid, что является самым высоким количеством смертей, зарегистрированным с 17 февраля.

BA.4 и BA.5, по-видимому, не несут более высокого риска тяжелого течения заболевания, но увеличение количества случаев только из-за более высокой скорости передачи может привести к увеличению количества госпитализаций и смертей, предупредил ECDC.

"Преимущество роста, о котором сообщается для BA.4 и BA.5, предполагает, что эти варианты станут доминирующими", – говорится в заявлении.

Оба подварианта классифицируются ECDC как варианты, вызывающие беспокойство, сообщает Reuters, что указывает на их трансмиссивность.

Ситуация в США

Согласно новым данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованным во вторник, на подварианты BA.4 и BA.5 теперь приходится почти 13% всех новых случаев Covid-19 в стране в период с 29 мая по 4 июня, что составляет 5,4% и 7,6% случаев соответственно.

В США два подтипа особенно распространились на юге, по штатам, включая Техас, Нью-Мексико, Арканзас, Оклахому и Луизиану. По данным CDC, в регионе на BA.4 и BA.5 приходилось более 22% новых случаев на прошлой неделе.

В настоящее время США переживают четвертый по величине всплеск случаев Covid-19. Последний всплеск случаев произошел из-за того, что города по всей территории США отказались от обязательного ношения масок и других средств защиты здоровья от Covid-19.

Добавим

BA.4 и BA.5 были впервые обнаружены в Южной Африке в январе и феврале 2022 года соответственно.