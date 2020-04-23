Коронавірус на Полтавщині виявили у 42 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Полтавській області зафіксували 161 випадок захворювання на COVID-19. З них лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
"Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень. Всього одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області", - написав Синєгубов.
За його словами, в Полтавській області 161 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу – 45.
"Наразі хворіє 146 людей. Всього маємо 3 летальних випадки, всі в Кременчуку", - зазначив Синєгубов.
Також Синєгубов повідомив, про ситуацію в розрізі міст і районів: Кременчук – 58, Полтава – 27, Кременчуцький район – 22, Миргород – 12, Горішні Плавні – 11 (4 одужали), Зіньківський район – 8, Полтавський район – 4, Кобеляцький район – 3, Лубни – 3, Лубенський район – 2, Оржицький район – 2, Глобинський район – 2, Карлівський район – 2, Машівка – 1 (людина одужала), Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони – по 1.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 летальні.