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Коронавірус на Полтавщині виявили у 42 медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Полтавській області зафіксували 161 випадок захворювання на COVID-19. З них лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників. Про це повідомляє голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

Коронавірус на Полтавщині виявили у 42 медиків

"Нині лабораторно коронавірус підтвердили у 42 медичних працівників з різних відділень. Всього одужали від коронавірусної інфекції 12 жителів області", - написав Синєгубов.

За його словами, в Полтавській області 161 випадок захворювання на коронавірус, нових за добу – 45.

"Наразі хворіє 146 людей. Всього маємо 3 летальних випадки, всі в Кременчуку", - зазначив Синєгубов.

Також Синєгубов повідомив, про ситуацію в розрізі міст і районів: Кременчук – 58, Полтава – 27, Кременчуцький район – 22, Миргород – 12, Горішні Плавні – 11 (4 одужали), Зіньківський район – 8, Полтавський район – 4, Кобеляцький район – 3, Лубни – 3, Лубенський район – 2, Оржицький район – 2, Глобинський район – 2, Карлівський район – 2, Машівка – 1 (людина одужала), Козельщинський, Котелевський, Хорольський і Чутівський райони – по 1.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 летальні.

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