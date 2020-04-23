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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 26533 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73961 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100867 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127230 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128115 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121471 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Коронавирус в Полтавской области обнаружили у 42 медиков

Коронавирус в Полтавской области обнаружили у 42 медиков

Киев  •  УНН

 • 52509 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Полтавской области зафиксировали 161 случай заболевания COVID-19. Из них лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников. Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

"Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений. Всего выздоровели от коронавирусной инфекции 12 жителей области", - написал Синегубов.

По его словам, в Полтавской области 161 случай заболевания коронавирусом, новых за сутки - 45.

"Сейчас болеет 146 человек. Всего имеем 3 летальных случая, все в Кременчуге", - отметил Синегубов.

Также Синегубов сообщил, о ситуации в разрезе городов и районов: Кременчуг - 58, Полтава - 27, Кременчугский район - 22, Миргород - 12, Горишние Плавни - 11 (4 выздоровели), Зеньковский район - 8, Полтавский район - 4, Кобеляцкий район - 3, Лубны - 3, Лубенский район - 2, Оржицкий район - 2, Глобинский район - 2, Карловский район - 2, Машевка - 1 (человек выздоровел), Козельщинский, Котелевский, Хорольский и Чутовский районы - по 1.

Напомним, в Украине на 9 часов 23 апреле зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.

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