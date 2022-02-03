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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 43777 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Коронавірус на Одещині знову поставив антирекорд: майже 3 тисячі хворих за добу

Коронавірус на Одещині знову поставив антирекорд: майже 3 тисячі хворих за добу

Київ • УНН

 • 14142 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Третій день поспіль добова захворюваність на коронавірус на Одещині і далі показує рекордні значення. Станом на 3 лютого в регіоні зафіксовано 2982 нових пацієнтів із COVID-19, передає УНН із посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Деталі

Це найбільший показник добової захворюваності за весь час пандемії. Попередній антирекорд булов зафіксовано днем раніше лютого – 2725 осіб.

Від ускладнень ковіду вчора в області померло 14 пацієнтів (5748 за весь час). Одужали 245 людей (233322).

Ковідні лікарні в регіоні завантажено на 38,6% (1369 ліжок із 3545). Ковідні реанімаційні відділення у лікарнях заповнено на 100%.

Першу дозу вакцини вчора отримало 1794 особи (834506), другу – 1868 (817108), бустерну – 1186 (18321), додаткові дози вакцини вчора в області не робили (537).

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