Корнієнко пояснив, як працюватиме Рада під час "локдауну"

"Вся країна не працює два тижні, а Верховна Рада – тільки один тиждень. У нас були заплановані пленарні тижні з 11 по 15 і 18 по 22-ге (січня – ред.). Тепер у ці тижні буде робота у комітетах – з 11-го по 22-ге. А наступний тиждень, який був якраз запланований як вихідний тиждень, тому що це перерва між двома сесіями, тому що у нас закінчується четверта сессія і починається у перший вівторок лютого п’ята сесія. Тиждень з 25 січня, відповідно, до 29 січня якраз буде робочим. Тому, фактично, ми свою відпустку плануємо використати для роботи, а ті два тижні буде робота у комітетах", - сказав Корнієнко.

Крім того, голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу зауважив, що, у разі необхідності "народні депутати готові збиратись на позачергові засідання достатньо швидко".

Нагадаємо, минулого тижня уряд підтримав введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.