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Корнієнко пояснив, як працюватиме Рада під час "локдауну"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Два тижні під час "локдауну" народні депутати працюватимуть у комітетах. Про це на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради сказав голова партії "Слуга народу", народний депутат України Олександр Корнієнко, передає УНН.

Корнієнко пояснив, як працюватиме Рада під час "локдауну"

"Вся країна не працює два тижні, а Верховна Рада – тільки один тиждень. У нас були заплановані пленарні тижні з 11 по 15 і 18 по 22-ге (січня – ред.). Тепер у ці тижні буде робота у комітетах – з 11-го по 22-ге. А наступний тиждень, який був якраз запланований як вихідний тиждень, тому що це перерва між двома сесіями, тому що у нас закінчується четверта сессія і починається у перший вівторок лютого п’ята сесія. Тиждень з 25 січня, відповідно, до 29 січня якраз буде робочим. Тому, фактично, ми свою відпустку плануємо використати для роботи, а ті два тижні буде робота у комітетах", - сказав Корнієнко.

Крім того, голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу зауважив, що, у разі необхідності "народні депутати готові збиратись на позачергові засідання достатньо швидко".

Нагадаємо, минулого тижня уряд підтримав введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Українські Національні Новини

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