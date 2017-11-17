Кононенко назвав претендентів на посаду голови НБУ

За його словами наразі тривають консультації.

"Серед кандидатур, які на слуху: в.о. голови Нацбанку Смолій та пан Лавренчук," - зазначив парламентар.

Ігор Кононенко висловив сподівання, що до кінця року консультації завершаться.

Нагадаємо, 10 квітня глава НБУ Валерія Гонтарєва повідомила, що написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.

За інформацією НБУ, перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов'язки глави НБУ з 11 травня 2017 року.