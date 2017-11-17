Кононенко назвав претендентів на посаду голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На посаду голови Нацбанку на сьогоднішній день претендують в.о. очільника НБУ Яків Смолій та голова правління "Раффайзенбанку Аваль" Володимир Лавренчук. Про це у коментарі журналістам у кулуарах парламенту повідомив перший заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко, передає кореспондент УНН.
За його словами наразі тривають консультації.
"Серед кандидатур, які на слуху: в.о. голови Нацбанку Смолій та пан Лавренчук," - зазначив парламентар.
Ігор Кононенко висловив сподівання, що до кінця року консультації завершаться.
Нагадаємо, 10 квітня глава НБУ Валерія Гонтарєва повідомила, що написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.
За інформацією НБУ, перший заступник голови Національного банку України Яків Смолій виконує обов'язки глави НБУ з 11 травня 2017 року.