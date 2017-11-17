Кононенко назвал претендентов на должность главы НБУ

По его словам сейчас идут консультации.

"Среди кандидатур, которые на слуху: и.о. председателя Нацбанка Смолий и господин Лавренчук", - отметил парламентарий.

Игорь Кононенко выразил надежду, что до конца года консультации завершатся.

Напомним, 10 апреля глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

По информации НБУ, первый заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности главы НБУ с 11 мая 2017 года.