Конгрес США подолав вето Трампа на оборонний бюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Американський Сенат подолав вето президента країни Дональда Трампа на пакет законів щодо оборонного бюджету країни на 2021 рік. Раніше підтримку документу вже висловили члени Палати представників, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Сенат США, більшість в якому становлять республіканці, подолав вето президента США Дональда Трампа, яке він наклав на законопроект про витрати на оборону. Сенат подолав вето Трампа вперше майже за чотири роки.
Таким чином, на підтримку ветовано законопроекту проголосували як, понад дві третини Палати представників так і понад дві третини Сенату і вето президента подолане.
Нагадаємо, 29 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет, всупереч вето президента.
Відповідно до законопроєкту, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема 250 млн доларів передбачені на військову допомогу Україні.
Трамп наклав вето на оборонний бюджет 23 грудня.