Конгрес США подолав вето Трампа на оборонний бюджет

Сенат США, більшість в якому становлять республіканці, подолав вето президента США Дональда Трампа, яке він наклав на законопроект про витрати на оборону. Сенат подолав вето Трампа вперше майже за чотири роки.

Таким чином, на підтримку ветовано законопроекту проголосували як, понад дві третини Палати представників так і понад дві третини Сенату і вето президента подолане.

Нагадаємо, 29 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет, всупереч вето президента.

Відповідно до законопроєкту, на оборону планують виділити 740 млрд доларів, зокрема 250 млн доларів передбачені на військову допомогу Україні.

Трамп наклав вето на оборонний бюджет 23 грудня.